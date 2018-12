Ronny Puyneers luidt alarmbel: “Het Dorpsplein van Neerlinter is geen stort” vdt

Ronny Puyneers van Open Vld Linter vindt dat het steenafval te lang op de parking van het Dorpsplein van Neerlinter blijft liggen. “Ik dacht dat dit tijdelijk was voor een paar dagen maar de berg stenen ligt hier nu al enkele maanden. En dat is storend, want de parking wordt benut door ouders en grootouders die hun kinderen hier afzetten om naar de dorpsschool te gaan. De puinhoop situeert zich op het midden van de parking, zodat er moeilijkheden ontstaan bij het verlaten van de parking en dit aan een zeer drukke rijbaan. Men verliest er bovenop nog eens een tiental plaatsen mee. Ik vraag dus aan het gemeentebestuur om opdracht te geven aan de aannemer of een andere firma om dit steenafval te ruimen.”

“Het puin is afkomstig van de recente werken van Infrax voor het vernieuwen van de openbare verlichting aan het Dorpsplein, dit in het kader van de dorpskernvernieuwing van Neerlinter”, reageert schepen van Openbare Werken, Andy Vandevelde (CD&V). “Ronny Puyneers zou best even bij het gemeentebestuur informeren indien hij vragen heeft, vooraleer zonder enige kennis van zaken mededelingen rond te sturen. Als hij zich geïnformeerd had, had men hem perfect kunnen vertellen dat er deze week voorzien is om het puin af te voeren.”