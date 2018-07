Rommelmarkt in Pelsstraat 26 juli 2018

Atlas Linter organiseert op zondag 12 augustus een rommelmarkt in de Pelsstraat, van 10 uur tot 17 uur. Wie daar graag wat spullen wil verkopen, kan zich inschrijven via mokeherinckx@hotmail.com, of via 0498/22.56.06. Per meter betaal je 2 euro. (VDT)