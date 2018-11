Robby’s Muziekcafé moet evenemententent opdoeken vanessa dekeyzer

27 november 2018

09u06 0 Linter Bij Robby’s Muziekcafé aan het Stationsplein in Drieslinter is men boos. “We hebben van de gemeente onze evenemententent voor het café moeten wegdoen”, zeggen Robby en papa Bruno Strauven. “Dat is een serieuze streep door onze rekening want er staan tot in mei optredens op de agenda. Waar moeten we nu al het publiek zetten en wie gaat de geboekte garçons en artiesten betalen?”

“Van bij de opstart een klein half jaar geleden van het café zijn de problemen al begonnen, omdat een tiental ‘verre’ buren vindt dat wij voor overlast zorgen”, zegt Bruno Strauven. “Maar dat is helemaal niet waar. We proberen hier alleen wat leven op het Stationsplein te brengen met optredens van Vlaamse artiesten. Die organiseren we op zondagnamiddag van 14 tot 19 uur. Stipt om 19 uur gaat de muziek uit om geen overlast te veroorzaken. Er wordt geen vuil achtergelaten, er is geen sprake van drugs of drankmisbruik en we zorgen voor ambiance. En toch zijn we hier niet gewenst.”

Afgelopen week moest de evenemententent voor het café opgedoekt worden. “We hebben die daar van in het begin gezet, op aanraden van het gemeentebestuur, om eventuele geluidshinder te voorkomen”, aldus Bruno. “Dat heeft ons 1.100 euro gekost, maar die investering was het waard, want zo konden we meer mensen laten genieten van de optredens. Ik heb meerdere keren gevraagd welke prijs we moesten betalen voor de inname van het openbaar domein, maar een antwoord bleef uit. Iets daarna kwamen de klachten over geluidsoverlast. We hebben daarop onze evenementen moeten terugschroeven van drie tot twee keer per maand en nu dus ook onze tent moeten verwijderen.”

“Onze milieuambtenaar, Luc Veldhaens, is al enkele keren bij Robby aan huis geweest om hem te wijzen op de reglementering terzake waaraan alle organisatoren zich moeten houden”, reageert burgemeester Marc Wijnantsn (CD&V). “Ondertussen is er ook overleg geweest met de ouders van Robby. De afspraken zijn dat er minstens een weekend vrij moet zijn tussen de verschillende evenementen. Het kan niet dat er elke zondag optredens zijn. Dat is duidelijk gecommuniceerd naar Robby, maar dit wordt niet opgevolgd.”

“Inname van openbaar domein is vergunningsplichtig”, gaat Wijnants verder. “Wij stellen vast dat Robby’s café, zonder enige aanvraag en toelating, openbaar terrein inneemt om een tent permanent te plaatsen. Hier is heel veel kritiek op van buurtbewoners. En tot slot moet er voor elk evenement tijdig een toelating gevraagd worden. Binnen het café mag hij optredens organiseren, maar van zodra er buiten opgetreden wordt, moet daar een toelating voor aangevraagd worden.”