Rioleringswerken gepland in Gussenhoven 02 maart 2018

Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in de Korte Weg, Nieuwstraat en Oude Kerkstraat in Linter. Met dat project wil de waterzuiveringsmaatschappij het afvalwater van ongeveer 200 inwoners uit Gussenhoven, dat vandaag nog rechtstreeks in de Kleine Gete belandt, aansluiten op het rioleringsnet. "Om dit te realiseren, zullen we vanaf het kruispunt Landenstraat-Korte Weg een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen richting Nieuwstraat en via de Oude Kerkstraat op de Sint-Truidensesteenweg aansluiten", vertelt Michaël Buset, projectmanager bij Aquafin. "Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terechtkomen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie van Linter-Orsmaal. Ter hoogte van het kruispunt Landenstraat-Korte Weg wordt ook een pompstation gebouwd om het afvalwater te transporteren richting de Sint-Truidensesteenweg. Het propere regenwater wordt afgevoerd naar het nog te bouwen bufferbekken naast Oude Kerkstraat 13 en de Kleine Gete. Regenwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. In de riolen en op de zuiveringsinstallatie neemt het alleen maar plaats in die bedoeld is voor huishoudelijk afvalwater."





Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De vereiste vergunningen worden nu aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk midden 2019 starten. De inwoners kregen alle info mee tijdens een infoavond op het gemeentehuis. (VDT)