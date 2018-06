Riolerings- en wegeniswerken Kiezelstraat 12 juni 2018

02u27 0

Eerdaags wordt gestart met rioleringswerken in een deel van de Kiezelstraat en een deel van de Heirbaan. Er is geen doorgaand verkeer toegestaan. Bewoners kunnen hun opritten bereiken met de wagen, behalve op de momenten dat de mobiele werf net voor hun woning de riolering vernieuwt, en op momenten dat de borduren gegoten worden. De vermoedelijke einddatum is gepland in december. (VDT)