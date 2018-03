Qrazyland op terrein SC Orsmaal 08 maart 2018

Op zaterdag 26 mei vindt voor het eerst het dj-festival Qrazyland plaats in Linter. Locatie is het terrein van voetbalclub SC Orsmaal. Hier komen twee podia. Het festival zal onder meer twee podia tellen, foodtrucks en een chill out lounge zone. De toegang bedraagt in voorverkoop 15 euro, aan de kassa betaak je 15 euro. (VDT)