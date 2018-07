Prijzen levend verkeerspark uitgereikt 13 juli 2018

Voor het vijftiende jaar op rij organiseerde de dienst welzijn van de stad Landen in samenwerking met de politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw) voor dertien scholen uit de zone het levend verkeerspark. Van de scholen namen 20 klassen en 328 leerlingen van het zesde leerjaar deel aan de verkeerseducatieve wedstrijd.





De jonge fietsers kwamen steeds samen in het centrum van Zoutleeuw waar zij in groepjes zeven behendigheidsproeven dienden af te leggen. Bij elke proef konden er punten verdiend worden. De winnende leerlingen en winnende klas werden ontvangen in het administratief centrum van Landen.





De Landense burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld)





overhandigde, samen met een groot aantal schepenen uit de zone, de individuele prijzen. De korpschef van de politiezone reikte de wisselbeker uit aan de zesde klas van de gemeentelijke basisschool De Zandloper in Linter.





(VDT)