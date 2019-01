Politiezone Getevallei onderschept geschrapt voertuig Kristien Bollen

22 januari 2019

De politie kon via een slimme camera, opgesteld in de zone, eerder deze maand te weten komen dat in Linter regelmatig een geschrapt voertuig zou rondrijden.Twee motorrijders stuitten tijdens hun patrouille op de Linterseweg te Linter op de Opel Combo. Een bestuurder uit Geetbets werd staande gehouden en bij controle bleek de auto niet ingeschreven, verzekerd of gekeurd te zijn. De nummerplaat bleek geseind te staan en het voertuig werd in beslag genomen. De bestuurder blies tevens 1.72 promille en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokke