Politie koopt digitale snelheidscamera 10 februari 2018

Zoutleeuw





Linter





Het politiecollege van de politiezone LAN (Landen, Linter en Zoutleeuw) gaat een nieuwe snelheidscamera aankopen. Volgens korpschef Stephan Gilis zijn er tal van voordelen. Zo wordt het lichte toestel volledig digitaal gestuurd en kan het in twee rijrichtingen, over zes rijstroken tot 32 voertuigen tegelijk controleren. Het kan ook praktisch onzichtbaar worden opgesteld. Met het huidige bemande toestel, de flitsauto dus, werden vorig jaar 35.273 voertuigen gescreend op snelheid. Hiervan reden 4.141 bestuurders te snel. Tijdens het afgelopen jaar werd de hoogste snelheid vastgelegd op 115 kilometer per uur in een zone 50.





