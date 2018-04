Petanqueseizoen bij Okra Neerlinter gestart 12 april 2018

02u25 0

In aanwezigheid van het schepencollege opende Okra Neerlinter het nieuwe petanqueseizoen op het pleintje naast de basisschool.





"Dit jaar beginnen we met drie ploegen met drie petanquebanen", zegt Herman Seré, voorzitter van Okra Neerlinter. "Meer dan 50 spelers gaan wekelijks de uitdaging aan om iets beter te spelen dan de concurrentie."





Onlangs zorgde de gemeente voor een tuinhuis aan de petanquebanen, zodat drank en vermoeide spelers een onderkomen hebben. "Okra is een van de grootste verenigingen en het siert hen dat zij de meer dan 200 leden wekelijks met zinvolle animatie, sport , beweging en kaartspelen samen kunnen laten genieten. De vereniging neemt daardoor een belangrijke sociale functie in ons maatschappelijk leven", besluit burgemeester van Linter, Marc Wijnants (CD&V).





(VDT)