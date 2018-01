Pannenkoeken- en wafelfestijn van Okra 31 januari 2018

02u27 0

Op zondag 11 februari organiseert Okra Neerlinter een pannenkoeken- en wafelfestijn in het parochiecentrum van Neerlinter en dat van 14 tot 18 uur. Tijdens de hele namiddag is er een fotoprojectie over de talrijke activiteiten van Okra Neerlinter te bekijken. Kaarten kosten 5 euro en zijn in voorverkoop te verkrijgen bij de teamleden. Meer inlichtingen kan je verkrijgen op www.okra.be/trefpunt-neerlinter. (VDT)