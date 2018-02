Opvallend jonge lijsttrekker voor sp.a 23 februari 2018

02u37 0 Linter Bettina Santermans, bestuurslid en secretaris van sp.a Linter, zal de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst trekken. Dat is beslist op de laatste bestuursvergadering. Bettina is 29 jaar en woont in Orsmaal-Gussenhoven.

Santermans studeerde Politieke Wetenschappen en Overheidsmanagement en -beleid, waarna ze is beginnen werken bij het stadsbestuur van Landen. "Ik heb dus al wel wat ervaring met de gemeentelijke administratie", vertelt ze zelf. "Sinds kort ben ik ook, samen met Kim Happaerts en Elien Pot, medeoprichtster van onze VIVA-SVV afdeling Linter."





Santermans geeft te kennen dat sp.a de afgelopen jaren door een moeilijke overgangsperiode gegaan is. "Maar een aantal maanden geleden is er resoluut beslist om een nieuwe weg in te slaan. Hierbij is een nieuwe dynamiek ontstaan en, samen met deze vernieuwing, hebben ze gekozen om een verjonging binnen de partij door te voeren. Dit zal ook duidelijk merkbaar zijn bij de bekendmaking van onze lijst, maar ik kan je nu al verklappen dat Kim Happaerts, Kari Vanherwegen, Elien Pot en Sunny Schepmans, allemaal jong geëngageerde kandidaten zijn die onze lijst zullen vervoegen. Daarnaast worden we uiteraard begeleid en gesteund door mensen met ervaring en jarenlang engagement. We zijn nu volop bezig aan ons verkiezingsprogramma. Daarin streven we naar een transparant beleid, waarbij burgers geïnformeerd en betrokken worden, een betere sociale omkadering en meer inzet op verkeersveiligheid, welzijn, sport en netheid." (VDT)