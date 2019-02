Opnieuw Aquarelsalon in De Linde vdt

28 februari 2019

13u09 0 Linter Op 16 en 17 maart organiseert de Hagelandse Aquarelkring, in samenwerking met het gemeentebestuur van Linter, haar zevende Hagelands Aquarelsalon in het ontmoetingscentrum De Linde in Neerlinter. De werken zijn te bezichtigen op zaterdag van 14 tot 20 uur en op zondag van 14 tot 19 uur.

De HAK (Hagelandse Aquarelkring) is al meer dan 15 jaar actief in de gemeente en telt op dit ogenblik 35 actieve leden uit de wijde regio die bijzonder geïnteresseerd zijn in de aquarelkunst. “Onder leiding van ervaren kunstenaars met naam en faam in binnen en buitenland worden een 25-tal cursusdagen georganiseerd door de kring”, zegt voorzitter Rachel Pittevils. “Deze inzet resulteert in een tweejaarlijks salon, waaraan niet alleen de leden, de begeesterende leermeesters, maar ook 22 gastkunstenaars aan deelnemen. Dit zorgt voor een bijzonder gevarieerde tentoonstelling, waarin verschillende strekkingen aan bod komen. Immers bij het creëren gebruikt ieder zijn eigen beeldtaal. Die kan variëren van bijna fotografisch weergeven van het onderwerp of om een abstracte impressie.“

Dat deze dubbele tentoonstelling een vaste waarde is in de regio getuigt het succes van de vorige salons. Telkens kon de organisatie meer dan 600 bezoekers verwelkomen.