Open Vld vraagt aandacht voor veiliger school-omgeving 19 mei 2018

02u29 0 Linter Ronny Puyneers (Open Vld) vindt dat het gemeentebestuur van Linter te laks omgaat met de veiligheid rond de schoolomgeving van Drieslinter.

"Zes maanden geleden heb ik de verschillende pijnpunten aangekaart bij het bestuur, maar vandaag is er nog niets veranderd! Aan de school bevinden zich verkeersborden die slecht zichtbaar zijn door overgroeid struikgewas of door andere ervoor geplaatste borden. Nog een ander punt dat ik een half jaar geleden aankaartte, is het ontbreken van een zebrapad op de Grote Steenweg ter hoogte van warenhuis Spar. De jeugd moet daar dagelijks oversteken om aan de bushalte te geraken en dat op het gevaarlijkste punt van Drieslinter."





"Het bestuur hecht wel veel belang aan de veiligheid in schoolomgevingen", reageert schepen van Openbare Werken, Andy Vandevelde (CD&V). "Specifiek voor Drieslinter werden er snelheidsinformatieborden geplaatst, die bestuurders wijzen op hun snelheid en op de aanwezigheid van de school, net als opvallend octopusmateriaal, dat de schoolomgeving extra accentueert. Wat betreft het voorgestelde zebrapad op de Grote Steenweg ter hoogte van de Spar, heeft de gemeenteraad ondertussen een politieverordening goedgekeurd. Nadat de geplande fijnfreeswerken aan de Grote Steenweg zijn uitgevoerd, zal dit zebrapad worden aangebracht." (VDT)