Open Vld: "Vraag compensatie aan de Watergroep"

Oppositiepartij Open Vld meent dat de belangen van de inwoners van Linter te weinig worden verdedigd in de waterintercommunale, zeker in de zaak van de buiten dienst gestelde onthardingsinstallatie in het waterproductiecentrum van Zoutleeuw. Door onverwachte technische problemen kan die voorlopig niet zoals gepland opnieuw ingeschakeld worden. Dat zou pas rond de tweede helft van februari het geval zijn.





"We dringen aan op een compensatie van twee kubieke meter gratis water per persoon, want heel wat inwoners kampen vandaag met kalkaanslag op kranen en glazen douchewanden", zeggen bestuurslid Ronny Puyneers en fractieleider Eddy Ladang van Open Vld. "De vertegenwoordiger van Linter in de waterintercommunale moet hierop aandringen. Dat is tenslotte de bedoeling van zo'n zitje: de belangen van de klanten, dus de inwoners van Linter verdedigen en een antwoord te bieden op hun behoeften."





Burgemeester Marc Wijnants (CD&V) zegt de bekommernis van Open Vld te delen. "Drie weken geleden hebben wij contact genomen met de Watergroep om aan te dringen op een duidelijke communicatie rond het uitstel van de werken aan de onthardingsinstallatie. Het kan niet zijn dat de betrokken inwoners van niets weten. Daarnaast hebben we toen ook al om een compensatie gevraagd, maar tot op vandaag is daar geen toezegging op." (VDT)