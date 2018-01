Open Vld verliest nu ook voorzitter André Dedeyster 30 januari 2018

02u36 0 Linter Na 25 jaar verlaat André Dedeyster het partijbestuur van Open Vld. "In meerdere kleine en grotere belangrijke punten komen de gedachten en gedragspatronen van de bestuursgroep steeds vaker niet meer overeen met mijn standpunten", klinkt het.

André werkte sinds 1992 vooral op de achtergrond voor Open Vld, maar de laatste jaren trad hij naar voor als voorzitter van de oppositiepartij. "Ik heb Open Vld heel graag vertegenwoordigd in besprekingen in het regiobestuur en als regioafgevaardigde, ook met andersdenkenden of andere kleuren, in allerlei bijeenkomsten van andere open Vld afdelingen, tot bij onze nationale voorzitter toe. Maar vandaag vind ik dat er te veel nadruk gelegd wordt op negatieve zaken en te weinig op positieve elementen. Wanneer je jezelf dus niet meer happy voelt in jouw functie, weet je welk besluit je moet nemen."





Eerder namen ook al secretaris Nick Dehennin en Luc Koninckx ontslag uit de partij omdat ze niet meer tevreden waren met de gang van zaken. (VDT)