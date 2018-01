Okra wandelt 02u56 0

Op donderdag 18 januari organiseert Okra Neerlinter een winterwandeling in Neerlinter. Deze loopt over rustige en goed begaanbare wegen. Je kan daarbij kiezen voor een afstand van 3,5 of 7 kilometer. Het vertrek is om 13.30 uur gepland aan het parochiecentrum aan de Kasteelstraat. Deelname is gratis. Na de wandeling is er gelegenheid om met een drankje nog wat na te praten in café 't Pleintje. (VDT)