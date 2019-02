Okra Neerlinter wandelt in Lovenjoel vdt

19 februari 2019

Op donderdag 21 februari organiseert OkraNeerlinter een wandeling door en rond Lovenjoel met een korte halte aan de mooie kapel van Sint Ermelindus. Het vertrek met de wagen is gepland om 13 uur aan het parochiecentrum van Neerlinter. Na de wandeling is er gelegenheid om met een drankje nog wat gezellig na te praten in het ‘bruine café’.