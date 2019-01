Okra Neerlinter plant 150 activiteiten in 2019 vdt

11 januari 2019



Okra Neerlinter hield vorige dinsdag zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het parochiecentrum van Neerlinter. Aan deze receptie namen 155 leden deel. Na de traditionele uitwisseling van wensen werd er verslag uitgebracht over het werkingsjaar 2018. Aan de klassieke activiteiten zoals gezelschapspelen, wandelen, petanque, uitstappen en ledenfeesten werden afgelopen jaar ook nog filmvertoningen en een leesclub toegevoegd. “Het voornaamste deel van de samenkomst was gewijd aan de voorstelling van het programma 2019. Uit de meer dan 150 activiteiten die allemaal al vastgelegd zijn, werden de volgende wat uitvoeriger toegelicht: een shownamiddag met optreden van onder meer Lisa Del Bo, Bandit en Paul Severs, een uitstap naar de Plantentuin van Meise, de Kataract-wandeling in Mettekoven, het bezoek aan het Africamuseum in Tervuren en de 8-daagse vakantie in Normandië.”

Inspelend op het centrale jaarthema van Okra, ‘Lekker Actief’, dat vooral het accent legt op de noodzaak om te bewegen, werd ook nog eens gewezen op het omvangrijke wandelprogramma. Elke 1ste en 3de donderdag van de maand is er een wandeling van ongeveer 5 en 10 kilometer en elke 2de en 4de donderdag is er een wandeling voor trage stappers van 3 kilometer. Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid om deel te namen aan de regionale dagwandelingen van 15 à 20 kilometer. De 240 leden van Okra Neerlinter zullen dit jaar zeker geen tijd hebben om zich te vervelen.