Okra Neerlinter herdenkt Groote Oorlog vdt

20 november 2018

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog organiseerde Okra Neerlinter twee activiteiten. Op 8 november werd een uitstap gemaakt naar het Bezoekerscentrum van WO I in Tildonk. Hier konden de 35 deelnemers op een aangrijpende wijze kennismaken met de moeilijke levensomstandigheden in Vlaams-Brabant tijdens de oorlogperiode. Op donderdag 15 november werd een herdenkingswandeling gehouden in Sint-Margriete-Houtem, waar op 18 augustus 1914 een grote confrontatie plaatshad tussen Belgische en Duitse legerafdelingen. Hier sneuvelden op twee uur tijd meer dan 300 Belgen. Tijdens de wandeling werd vanzelfsprekend een bezoek gebracht aan het militair kerhof, waar 173 Belgische soldaten begraven liggen.