Okra Neerlinter blijft groeien Foto Vanessa Dekeyzer

Okra Neerlinter hield zopas haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het parochiecentrum van Neerlinter. Uit het overzicht van de evolutie van het ledenaantal blijkt dat er jaarlijks een gemiddelde aangroei is van meer dan 15 leden. Het bestuur verwacht dat dit jaar het aantal van 250 leden gemakkelijk zal worden bereikt. "Een verklaring voor het succes dient voornamelijk gezocht te worden in het ruime en diverse aanbod van activiteiten", zegt Herman Seré, teamleider van Okra Neerlinter. "Zo werden er in 2017 meer dan honderd eigen activiteiten georganiseerd. Aan de klassieke activiteiten zoals gezelschapspelen, wandelen, petanque en uitstappen werden afgelopen jaar ook nog filmvertoningen en een leesclub toegevoegd", besluit Herman.





(VDT)