Okra haakt Hartjes voor WZC Sorgvliet 08 mei 2018

Okra Neerlinter nam deel aan de actie 'Hartjes voor zorg'. Die hartjes zijn bestemd voor het personeel van de woonzorgcentra in heel Vlaanderen. "Met deze hartjes wil Okra op een symbolische wijze haar dank uitdrukken voor de inzet van deze personeelsleden om onze zorgbehoevende medemensen een mooie oude dag te bezorgen", zegt Herman Seré. "In totaal werden er door ons trefpunt ongeveer 3.000 hartjes gehaakt."





Zopas werden deze hartjes door een afvaardiging van het trefpunt, Rita Herbots en Hugo Sprimont, uitgereikt aan de personeelsleden van het WZC Sorgvliet in Orsmaal. Die waren aangenaam verrast en stelden het gebaar zeer op prijs.





(VDT)