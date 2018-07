OKiN viert 25ste verjaardag ORGANISATIE HOUDT FAMILIEDAG OP TERREINEN SPORTING HEIDE LINTER VANESSA DEKEYZER

10 juli 2018

02u23 0 Linter OKiN, een organisatie die gezondheidsvakanties voor kinderen uit Wit-Rusland organiseert, viert haar 25-jarig bestaan met een familiedag op zondag 15 juli op de voetbalvelden van Sporting Heide Linter. "De ramp van Tchernobyl is misschien al lang geleden, maar de gevolgen zijn er nog steeds", zegt voorzitter Willy Ruyloft.

OKiN, wat staat voor Opvang Kinderen in Nood, zet zich elk jaar opnieuw in om kinderen uit het besmette gebied een gezonde vakantie aan te bieden in België. Daarvoor wordt een beroep gedaan op gastgezinnen. Irène Willems uit Wommersom biedt zich al tien jaar als vrijwilliger aan. "Ik heb alleen maar goede ervaringen. Een meisje, Diana, komt al tien vakanties lang naar hier in augustus en dit jaar hebben we ook in juli een gast, Alicia. De communicatie loopt niet altijd van een leien dakje, maar dankzij Google Translator geraken we er wel uit. Je krijgt van de kinderen en hun gezinnen heel veel vriendschap en dankbaarheid terug. Dat maakt het zeker de moeite waard!"





De vereniging zoekt nog steeds gastgezinnen. "Zij staan er zeker niet alleen voor. Zo is er begeleiding voorzien", zegt Willy. "De gastgezinnen betalen, kunnen we wel niet. Het is helaas niet zo dat wij nog op subsidies van de hogere overheden kunnen rekenen. Die zijn al heel wat jaren afgeschaft. We krijgen nog wel financiële hulp van de stad Sint-Truiden en daarnaast proberen we als vereniging zoveel mogelijk activiteiten doorheen het jaar op te zetten zodat we de werking toch kunnen verder zetten."





De voorbije 25 jaar kon OKiN zo'n 2.500 vakanties organiseren. Dat is een reden tot feesten. "Iedereen is welkom op de voetbalvelden van Heide Linter aan de Bredestraat in Linter voor een dag boordevol activiteiten", zegt medeorganisator Alain Petré.





WK-finale

"Op het programma staan een wandelzoektocht van zes kilometer tussen 10 en 12 uur, kinderanimatie met springkastelen, een ballonnenclown en glittertattoos, een rondrit met motards, een optreden van dansgroepen Syrah, Gembada en Jumperke Line Dancers, live muziek, spelen voor jong en oud, paardrijden en optredens van Bobby Prins, Faith, Aïssa en Gunther F. Uiteraard wordt er ook gezorgd voor wat lekkers. En de voetbalfans hoeven niets te missen, want de finale van het WK zal op groot scherm te volgen zijn. We zijn al onze sponsors heel dankbaar om mee hun schouders onder dit evenement te zetten." Een dagticket kost in voorverkoop 15 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen, een broodje 's middags, een frietje en snack 's avonds en drankje inbegrepen. Inschrijven kan bij Alain Petré: 0479/86.15.82 of bij Willy Ruyloft op 0473/46.24.37.