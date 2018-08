Noël en Micheline 50 jaar gehuwd 01 augustus 2018

Noël Schepers en Micheline Milis traden 50 jaar geleden in het huwelijksbootje. Vandaag woont het koppel nog steeds gelukkig samen in Wommersom. Noël was tijdens zijn beroepsleven actief als zelfstandig dakwerker met een vijftal personeelsleden onder zich. Micheline werkt in het Tiense Bosch. Het koppel kreeg twee dochters en een zoon. Ter gelegenheid van het jubileum bracht een delegatie van het gemeentebestuur een bezoekje aan het paar, niet met lege handen, maar met een mooie mand met lekkere streekproducten.





(VDT)