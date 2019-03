Nieuwe website voor bibliotheek vdt

05 maart 2019

08u52 0

De bibwebsite zit in een nieuw kleedje. Het is nu de ideale plek om alles over de bibcollectie en je eigen ontleningen te weten te komen. De ondersteuning van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets is één van de belangrijkste vernieuwingen van de nieuwe site. Voortaan kan je in de bib snel en makkelijk via je eigen smartphone doorheen de catalogus bladeren of kan je van thuis uit met je tablet of laptop snel en eenvoudig je ontleningen verlengen of werken reserveren.

Tegelijk is dit een volwaardige website geworden waar je alle info vindt over activiteiten in de bib, inspiratie kunt opdoen over de collectie. Je kunt er digitale themalijsten bekijken, handige links en leuke weetjes ontdekken en zoveel meer. Je vindt de vernieuwde site hier terug: https://linter.bibliotheek.be/.