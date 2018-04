Nieuwe voetpaden voor Sint-Kwintensstraat en Eliksemstraat 24 april 2018

In de Sint-Kwintensstraat en de Eliksemstraat worden de voetpaden en de kantstroken van de rijweg vernieuwd. Een eerste fase betreft de Sint-Kwintensstraat vanaf het kerkplein tot aan het kruispunt met de Klein-Broekstraat. Tijdens deze werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk voor het verkeer uit de Eliksemstraat richting kerkplein. Er is een omleiding voorzien via de Klein-Broekstraat, Broekstraat en Melkwezerstraat.





Na afronding van de eerste fase zullen de voetpaden vernieuwd worden vanaf het kruispunt met de Klein-Broekstraat tot aan het kruispunt met de Sint-Truidensesteenweg. (VDT)