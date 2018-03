Nieuwe snelheidscamera's 22 maart 2018

02u29 0 Linter Sinds enkele dagen werkt de politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw) met nieuwe toestellen om de snelheid van voertuigen te meten.

Tot op heden werd een analoge camera gebruikt. De zone kocht een Gatso RT4 snelheidscamera aan, een mobiel en digitaal toestel dat in twee rijrichtingen, over 6 rijstroken tot 32 voertuigen tegelijk kan controleren. Het toestel kan bovendien nagenoeg onzichtbaar opgesteld worden. Zoutleeuw liet op cruciale locaties, binnen de bebouwde kom, ook zes vaste snelheidspalen plaatsen. Die zijn van hetzelfde merk en model als de mobiele camera. Ze staan in de Neerlandensestraat, de Zoutleeuwsesteenweg, de Steenweg, de Budingenweg, de Sint-Truidensesteenwegten de Groenstraat te Zoutleeuw."





"Wij wensen te benadrukken dat in het kader van de verkeersveiligheid en de opdracht om het aantal verkeersslachtoffers drastisch naar beneden te brengen het noodzakelijk is om de snelheidsbeperking te respecteren. Wij willen alle bestuurders verwittigen dat deze camera's vanaf nu effectief in werking zijn en dat de overtreders zullen bekeurd worden", klinkt het bij de politie. (KBG)