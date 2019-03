Nieuwe schoolbus voor Linter vdt

29 maart 2019

14u48 0

De gemeente Linter koopt een nieuwe schoolbus aan. Dat werd goedgekeurd op de laatste gemeenteraad. “De huidige bus is totaal versleten”, zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V). “Daardoor stond deze meer in de garage dan dat hij zich op de weg begaf. De kosten voor het onderhoud werden echt te groot.” De nieuwe bus telt 47 zitplaatsen, acht meer dan de huidige. “Dit bespaart ons twee ritten per dag”, aldus Wijnants. “De capaciteit van de huidige bus was net iets te klein waardoor de bus elke dag opnieuw voor een paar kinderen een bijkomende rit moet maken. Dit lossen we dus op met de nieuwe bus, waarvoor we een budget van 200.000 euro voorzien.