Nieuwe openingsuren voor het wijkkantoor in Linter Kristien Bollen

16 maart 2019

11u50 0

Vanaf maandag 18 maart zal het wijkkantoor in Linter ruimer geopend zijn voor de burgers. Het wijkkantoor is gelegen in de Helen-Bosstraat 43 te Linter. Op maandag kan u er terecht van 14 uur tot 19.30 uur en op de andere weekdagen telkens in de voormiddag van 9 tot 12 uur. Tijdens deze openingsuren staan onze medewerkers u persoonlijk, alsook telefonisch te woord voor aangiftes/klachten of vragen.