Nieuwe 'neutrale' partij in Linter? 01 februari 2018

Komt er een nieuwe 'neutrale' partij in Linter voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018? Als het van Nick Dehennin afhangt in ieder geval wel.





"Na mijn ontslag uit het bestuur van Open Vld Linter speel ik al met deze gedachte. Er moet een partij komen die zich alleen inzet voor Linter en de inwoners van deze mooie gemeente. Het moet gedaan zijn met sturing van bovenaf zoals bij de traditionele partijen."





Nick wil niet over één nacht ijs gaan.





"Er moet nagedacht wordt over een gestructureerd inhoudelijk programma, waarbij iedere bewoner zijn of haar zeg mag doen, zonder bang te zijn om kleur te moeten bekennen."





Geïnteresseerden mogen contact opnemen met Nick via sociale media of via mail naar nick.dehennin@gmail.com. (VDT)