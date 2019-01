Nieuw bestuur voor Open Vld Linter vdt

30 januari 2019

10u26 0

Open Vld Linter organiseerde afgelopen zondag tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarshappening vervroegde bestuursverkiezingen. Ingenieur Walter Willems uit Neerlinter werd met 82 procent van de uitgebrachte stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter. Walter was de vorige gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst kandidaat op de lijst van Open Vld.

Volgens de Open Vld statuten is Walter meteen ook regioafgevaardigde voor de partij. Gemeenteraadslid Martine Jacobs en BCSD-raadslid Ronny Puyneers vergezellen hem naar de regio. Daar fractieleider Eddy Ladang met 95 procent van de uitgebrachte stemmen de meeste voorkeurstemmen behaalde, is hij volgens de Open Vld statuten ondervoorzitter. Gewezen OCMW-raadslid Lydia Dewil volgde als tweede met 88 procent van de uitgebrachte stemmen. De overige kandidaten zijn allemaal verkozen tot bestuurslid met 62 tot 80 procent van de uitgebrachte stemmen.

Na 55 jaar trouwe dienst heeft Eduard Mathues wegens gezondheidsredenen afgehaakt. Eduard Mathues was 48 jaar lid van de gemeenteraad waarvan 18 jaar als schepen. “Een monument van Open Vld Linter verdwijnt uit de partij, maar iedereen in Linter zal hem herinneren als een harde werker en iemand die altijd een grote aanwezigheidspolitiek heeft gevoerd.” Recordhouder in het nieuw bestuur is Marcel Delvaux die 45 jaar op zijn teller heeft staan. Het nieuw verkozen bestuur van Open Vld Linter begint er aan op vrijdag 1 februari.