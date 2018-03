Negen bestuurders onder invloed 29 maart 2018

02u26 0

In de nacht van zaterdag op zondag voerde de politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw) samen met de politiezone Tienen-Hoegaarden en Hageland, een grote controle op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. De controles werden uitgevoerd op vier plaatsen binnen de zone Landen, Linter en Zoutleeuw.





In het totaal werden 185 bestuurders gescreend. De meeste bestuurders hadden niet gedronken.





Negen bestuurders hadden wél te veel gedronken en moesten hun rijbewijs afgeven. Van twee onder hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Eén bestuurder bleek onder invloed van illegale drugs te rijden en ook zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.





Eén wagen werd in geïmmobiliseerd omdat de bestuurder reed tijdens een intrekking van zijn rijbewijs. (KBG)