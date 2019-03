N-VA vraagt in elke deelgemeente een speeltuintje vdt

20 maart 2019

14u04 0 Linter N-VA stelt op de komende gemeenteraad de vraag aan de schepen van Jeugd of er budget kan vrijgemaakt worden om extra speeltuintjes te bouwen, naar het voorbeeld van het exemplaar in Neerlinter. “Veel nieuwe jonge gezinnen van Linter hebben ons er terecht attent op gemaakt dat er weinig voorzien is in Linter om kinderen buiten in hun buurt te laten spelen”, zegt N-VA gemeenteraadslid Raf Dewelde.

“Zo is er bijvoorbeeld in Wommersom in de Graaf de ‘t Serclaesstraat een stukje grond dat nu braak ligt en dat kan omgevormd worden tot een leuke trekpleister voor onze kinderen om buiten te spelen. Een pluspunt is dat het ook een verkeersluwe straat is. Maar N-VA Linter vindt dat elk kind op een veilige manier in de buurt moet kunnen spelen en elke deelgemeente minstens zo’n speelplek moet hebben.”

Samen buitenspelen in speeltuintjes is volgens N-VA goed voor de ontwikkeling van de kinderen. “Ook het plaatsen van een bankje en een tafel aan die speeltuintjes kan ervoor zorgen dat mensen elkaar er ontmoeten. Dit zal de sociale cohesie in onze deelgemeenten enkel versterken en onze nieuwe inwoners sneller laten integreren”, aldus raadslid Dewelde. “Wij vragen daarom dat er in samenspraak met de kinderen, ouders, grootouders en de jeugdraad en jeugdverenigingen plannen kunnen gemaakt worden om dergelijke speel-en ontmoetingsplaatsen te creëren. Zo kan er met hun vragen en suggesties ook rekening gehouden worden. En uiteraard willen wij met de meerderheid samen denken over de mogelijkheden. Hopelijk komen er veel mooie zonnige dagen aan zodat onze kinderen buiten lekker kunnen ravotten in de speeltuintjes in elke deelgemeente van Linter.”