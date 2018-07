N-VA maakt sterkhouders bekend 24 juli 2018

02u24 0

De verkiezingscampagne van N-VA Linter is uit de startblokken geschoten en de sterkhouders van de lijst zijn bekend. Raf Dewelde, OCMW-raadslid, trekt de lijst. Op plaatsen twee en drie prijken twee gemotiveerde nieuwkomers, Evy Hendrickx en Nick Dehennin. Helga Delvaux, die vandaag gemeenteraadslid is, duwt de lijst. De rest van de namen maakt N-VA Linter tegen het einde van de zomer bekend. "Maar het staat wel al vast dat het een evenwichtige lijst zal zijn met een mix van ervaring en energieke jongelingen", klinkt het. "Onze ploeg zal vakkundig gecoacht worden door onze voorzitter Walter Quintelier. De intentie is alleszins om de goede prestatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 te evenaren en zelfs te verbeteren. Met N-VA Linter willen we dat iedereen kan thuiskomen in een veilig en welvarend Linter." (VDT)