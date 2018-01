Mooiste jeugdhuis van Vlaanderen sluit de deuren 02u28 0 Bollen Broers Brecht en Stijn Peeters in het luxueuze jeugdhuis Bibitor. Linter In oktober 2012 opende in Drieslinter het luxueuze jeugdhuis Bibitor. De ondernemende broers Stijn en Brecht Peeters hebben het vandaag professioneel te druk om dit nog langer te runnen en dus sluit het jeugdhuis binnenkort de deuren.

De broers kochten een vervallen rijhuis aan de Grote Steenweg op en vormden dit eigenhandig om tot een parel van een jeugdhuis met maar liefst twee verdiepingen en een tuin met jacuzzi.





"Zes jaar geleden zijn we vol goede moed en overtuiging aan dit avontuur begonnen, maar vandaag hebb en we het alletwee bijzonder druk in ons professionele leven en aangezien er niet meteen een overnemer is, zullen we waarschijnlijk sluiten", klinkt het bij de broers. Al wil de gemeente daar misschien nog iets proberen aan te doen.





"We zullen contact opnemen met de uitbaters en een oproep naar overnemers lanceren", aldus burgemeester Marc Wijnants (CD&V).





Bollen Het jeugdhuis beschikt over alle luxe: een jaccuzzi in de tuin, volledig nieuwe en uitgeruste toiletten en een moderne, comfortabele lounge.

