Massagesalon Me Time opent de deuren vdt

07 maart 2019

08u46 0

Kelly Vanwijzer is 27 jaar en heeft zopas haar eigen massagesalon in de Bredestraat in Linter geopend. Om van ‘Me Time’ een succes te maken, volgde Kelly een resem opleidingen om een breed gamma aan massages te kunnen aanbieden. “Zo geef ik onder meer triggerpointmassage, ontspannende massages, hot stone en babymassage. In dat laatste geef ik ook workshops. Ik ben gestart met masseren omdat ik graag mensen wil helpen. Zelf heb ik een drukke agenda en daarom vind ik het belangrijk om te ontspannen. Wanneer mensen genieten op mijn massagetafel, ben ik gelukkig en het geeft mij een gevoel van rust en voldoening.” Kelly zal het aanbod doorheen het jaar nog verder uitbreiden. Alle info kan je vinden op de Facebookpagina en op nummer 0491/74.06.40.