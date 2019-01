Marco Peters zoekt nieuwe locatie om overgenomen Fructus onder te brengen Vanessa Dekeyzer

16u24 0 Linter Marco Peters uit Linter heeft zopas het gekende bedrijf Fructus uit Landen, dat appelen verwerkt tot een natuurzuiver appelsap, overgenomen. Het plan was om dit in de hangars rond zijn woning onderaan de Getestraat, waar hij eveneens een eenmanszaak land-en tuinbouwwerken runt, verder te zetten, maar de overheid geeft hiervoor geen toelating. “Ik weet niet waar ik nu naartoe moet”, zegt Marco verslagen.

Toen Marco vernam dat Jos Vanbelle en Lieve Heirman na meer dan 25 jaar het sapverwerkend bedrijf Fructus wilden overlaten, twijfelde Marco geen seconde. “Ik vind dat een geweldig concept. Ik heb zelf tuinbouwschool gedaan en beheer vandaag vier hectare fruitbomen. Afgelopen zomer ben ik ter plaatse mee gaan draaien en zopas is de overname afgerond.”

Marco had een heel plan klaar. “Ik wilde er eigenlijk een totaalconcept van maken. De activiteiten van het huidige Fructus zou ik uiteraard behouden. Van september tot en met oktober komen zo’n duizend klanten, waaronder fruitboeren en particulieren, hun appelen laten persen, wat dagelijks duizenden liters ‘Fructic sap’ oplevert. Dat proces wilde ik graag in een demonstratie-en en proefruimte met cafetariaatje in beeld brengen. Daarnaast dacht ik aan de aanleg van een hoogstamboomgaard op het terrein naast de hangars, met een wandelpad erin verwerkt. Zo kan je hier rustig door kuieren terwijl je op het heerlijke sap wacht.”

Sap voor derden

Maar die plannen moet Marco nu opbergen. “Ik heb te horen gekregen van de gemeente Linter dat de hogere overheid dit niet toestaat omdat mijn terrein zich bevindt in waardevol agrarisch landbouwgebied. Het zou wel mogelijk zijn mocht ik hier mijn eigen fruit verwerken tot sap, maar hier sap voor derden maken, is verboden. Dat is natuurlijk rampzalig nieuws. De overname heeft me maar liefst 1,6 miljoen euro gekost. Nu nog elders een zware investering doen in de aankoop of huur van een terrein en de bouw van loodsen, had ik niet ingecalculeerd.”

Marco wendde zich tot de gemeente in de zoektocht naar een oplossing, maar Linter heeft geen kmo-zone. “Ik zou het liefst in de buurt blijven en dus heb ik al navraag gedaan voor een vestiging op de FFH-site in Tienen en op de geplande kmo-zone in Zoutleeuw. Het is absoluut nodig dat ik snel een oplossing vind, want in juni 2020 moet ik weg zijn op de huidige vestiging van Fructus in de Droogveldstraat in Landen. Ik kan daar dus nog één seizoen werken, maar daarna moet een verhuis in zicht zijn.”

Voorlopig kan je dus nog terecht in de Droogveldstraat 39 in Landen, op www.fructus.be, via mail naar fructusbvba@outlook.be en op de nummers 0495/88.89.94 en 0476/68.52.84.