Marc Wijnants verzet zich tegen hogere energieprijzen voor plattelandsgemeenten vdt

08 februari 2019

Linters burgemeester Marc Wijnants (CD&V) heeft een open brief naar de Vlaamse Bouwmeester en Fluvius verstuurd naar aanleiding van de verklaringen van de Vlaamse Bouwmeester inzake energievoorziening voor het platteland. “De essentie is dat de Vlaamse Bouwmeester voorstelt om de energievoorziening in plattelandsgemeenten duurder te maken om zo bewoning te ontraden”, aldus Wijnants. “Als plattelandsgemeente kunnen wij met die stelling totaal niet akkoord gaan. Op die manier gaan wij een duale maatschappij creëren, waarbij het platteland voor dienstverlening veel meer moet gaan betalen als de stad.” Wijnants stelt nu aan Fluvius de vraag wat zij vindt van de voorstellen van de de Vlaamse Bouwmeester en of zij een verschillend beleid zal voeren voor stad en platteland. “Ik ben alvast benieuwd naar de reactie”, aldus Wijnants. “Ik zal me alleszins blijven verzetten tegen de verarming van het platteland!”