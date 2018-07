Marc Wijnants opnieuw kandidaat-burgemeester 13 juli 2018

CD&V Linter heeft het team voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voorgesteld. "We willen inzetten op een collectief sterk team, waar de individuele kwaliteiten en talenten gecombineerd worden tot een hechte ploeg, die met volle overtuiging haar thuisbasis trots wil maken", aldus lijsttrekker Marc Wijnants. Naast twaalf huidige mandatarissen wordt de lijst versterkt met zeven nieuwe kandidaten. Huidig eerste schepen Andy Vandevelde duwt de lijst. "We zijn alvast trots om samen met dit team naar de kiezer te trekken. De combinatie van nieuw jong talent met de ervaring en dossierkennis van de huidige schepenen en raadsleden, is een waarborg voor de toekomst van onze mooie gemeente", zegt schepen Andy Vandevelde. De andere kandidaten zijn Linda Verdeyen, Patrick Poffé, Sonja Petitjean, Patrick Bouvin, Hilde Foriers Karlien Lismont, Joeri Dewelde, Kim Soetaers, Marleen Germentier, Ludo Plymers, Wendy Henot, Diana Rodeyns, Steve Tourwé, Patrick Niclaes, Gerry Schepers, Martine Kinnart en Jonas Michiels. (VDT)