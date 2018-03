Mantelzorgcafé 13 maart 2018

Naar aanleiding van de Week van de Zorg organiseren Ons Zorgnetwerk en Landelijke Thuiszorg op 16 maart in de dagopvang CADO in Melkwezer een mantelzorgcafé met koffie en gebak. De mantelzorger krijgt tips aangeboden om dankzij goede afspraken de zorg te verlichten. Nadien is er de kans ervaringen uit te wisselen. Iedereen is welkom om 13.30 uur. Inschrijven is gratis, maar wel verplicht en dit voor 14 maart via het nummer 016/24.49.49 of via mail naar onszorgnetwerk@ons.be. (VDT)