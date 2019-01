Maak met een wafel of pannenkoek kennis met Okra Neerlinter vdt

29 januari 2019

Zondag 10 februari organiseert Orka Neerlinter van 14 tot 18 een wafel- en pannenkoekenfestijn in het parochiecentrum van Neerlinter. Terwijl je van een lekkere Brusselse wafel of heerlijke zelfgebakken pannenkoeken geniet, kan je ook via een doorlopende fotoprojectie kennismaken met de talrijke activiteiten die deze vereniging elk jaar aan haar 240 leden aanbiedt. Er kan gekozen worden tussen pannenkoeken met suiker of siroop, pannenkoeken met ijs en chocoladesaus en Brusselse wafels met slagroom. Vooraf inschrijven is niet nodig.