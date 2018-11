Linterse Middenstandsraad zet opnieuw kerstmarkt op poten vdt

23 november 2018

13u07 1

Voor de 27ste keer organiseert de Linterse Middenstandsraad op 8 en 9 december haar kerstmarkt in De Linde aan de Ransbergstraat. Dit sfeervol evenement is elk jaar een groot succes met veel bezoekers en standhouders, die een gevarieerd aanbod meebrengen. “De Linterse kerstmarkt brengt heel wat beweging in het dorp”, klinkt het bij de middenstandsraad. “De sfeer van lampions, de leuke geschenken, een hapje hier en een drankje daar, lieten deze jaarlijkse happening uitgroeien tot een gezellig kuieren in de overdekte ruimte.” Voor info en inschrijving kan je terecht via mail naar info@wijnimport-couvreur.be. De kerstmarkt is te bezoeken op zaterdag van 14 tot 21 uur en op zondag van 14 tot 20 uur.