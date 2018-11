Linters koppel komt zwaar in aanraking met ‘gele hesjes’ “Dat is hallucinant. Wij hebben absoluut niets misdaan.” vanessa dekeyzer

26 november 2018

18u53 0 Linter Wat een leuke uitstap naar Disneyland Parijs moest worden voor I.P. en D.V.d.M. uit Linter, is uitgedraaid op een nachtmerrie toen ze op de terugweg met hun wagen voorbij de blokkades van de gele hesjes moesten rijden. De bestuurder David wordt van opzettelijke aanrijding beschuldigd. “Dat is hallucinant, want wij hebben absoluut niets misdaan.”

Op de terugweg van Disneyland Parijs werden I. en D. (die uit angst liever anoniem blijven) geconfronteerd met een enkele blokkades van de zogenaamde ‘gele hesjes’. “Bij de derde blokkade zijn we weg moeten rijden omdat de auto bekogeld werd met stenen en houten blokken. Nergens was er politie te bespeuren. Bij blokkade 4, bij de stad Hirson, stonden 150 betogers klaar. De gemoederen laaiden op dat moment zo hoog op bij de betogers, dat enkele auto’s over de rotonde reden in een poging zo te vluchten. Wij zijn gevolgd, maar op de rotonde sprongen plots drie betogers voor onze wagen, waardoor we moesten stoppen. Het drietal begon met de vuisten op de auto te slaan en er werden stenen en houten balken gegooid. We besloten daarom verder te rijden, want blijven stilstaan werd te gevaarlijk. Bij het verlaten van de rotonde merkten we plots wel politie op, maar die keek enkel toe.”

Het paar zette de terugreis naar België verder, maar na een kleine tien minuten kwam de politie achter hen aan en moest het voertuig aan de kant gezet worden. “Toen ik vroeg waarom we werden tegengehouden, kregen we enkel als uitleg dat we voor een kleine formaliteit mee naar het bureau moesten”, vertelt de vrouw. “Een beschrijving geven van wat we gezien hadden op het rond punt, handtekening zetten en we zouden onze weg mogen verder zetten. Maar het was wel vreemd dat David onmiddellijk in de combi moest plaatsnemen en een agent met mijn wagen en mezelf er achter aan reed.”

“Op weg naar het politiebureau zijn we opnieuw langs die rotonde gereden en daar kwam de combi, en wij dus ook, tot stilstand”, gaat de vrouw verder. “De twee rijkswachters stapten uit en lieten de deur van de combi open. Mijn partner was dus onbeschermd. De amokmakers aarzelden niet en begonnen ons beiden te filmen en ook onze nummerplaat werd door meerderen gefotografeerd en gefilmd.”

Maar de echte nachtmerrie moest nog komen. Het koppel kreeg op het politiebureau namelijk te horen dat het opzettelijke aanrijding ten laste werd gelegd, een aantijging waarbij je in de cel kunt belanden. “De procureur was al gebeld met als beschrijving: een kleine grijze auto met vreemde nummerplaats en drie inzittenden. D. werd onmiddellijk aangehouden, ondanks dat er geen enkel bewijs was en de beschrijving niet overeenkwam! De persoon die beweerde aangereden te zijn, stond bovendien op een plaats waar wij nooit zijn doorgereden. Erger nog, hij was een van de mensen die met voorwerpen naar onze auto gooide!”

D. werd vrijgelaten maar moet op 10 januari voor de correctionele rechtbank in Frankrijk komen. “En dat voor een feit dat hij niet gepleegd heeft”, zegt de vrouw. “We hebben nu een advocaat onder de arm genomen en hopen dat die snel meer duidelijkheid in de zaak kan brengen. We zijn echt ten einde raad. Het kan toch niet dat ons land toestaat dat onschuldige mensen slachtoffer worden van dergelijke manifestanten? Dat is onze ogen even erg als terreur! Dus help ons, alstublieft!”