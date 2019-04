Linter zet in op milieu en klimaat vdt

09 april 2019

Linter plant heel wat acties op vlak van milieu en klimaat. “We promoten niet alleen het korte keten-verhaal, waarbij consumenten rechtstreeks in contact komen met plaatselijke producenten, maar we maken ook werk van de overschakeling op led-verlichting en we stappen mee in twee nieuwe projecten ‘Getesnippers’ en ‘Landbouwers koolstofbouwers’”, zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V).

Dankzij het project ‘Getesnippers’, met subsidies van Vlaanderen en in samenwerking met Interleuven, het Regionaal Landschap Zuid Hageland, de provincie en Eco2 wordt het mogelijk om biomassa, vooral snoeiafval, uit de Getestraat te gebruiken om verwarming te voorzien voor overheidsgebouwen. Het project ‘Landbouwers koolstofbouwers’ samen met het RLZH en de Bodemkundige Dienst van België maakt dan weer een koolstofplan op maat van het landbouwbedrijf. “De landbouwers zullen dan kunnen kiezen uit verschillende maatregelen om meer koolstof in de bodem op te slaan en om erosie te bestrijden. Zo wordt ook de bodemkwaliteit behouden en is die beter bestand tegen de droogte”, aldus burgemeester Wijnants.

Samen met Fluvius, het RLZH en de Getegemeenten wordt een bovengemeentelijk hemelwaterplan op touw gezet om de Getestraat klimaatresistent te maken en het hemelwater in de streek maximaal lokaal te bufferen. Zo kunnen overstromingen tegen gegaan worden.