Linter wordt Boekstart-gemeente 29 mei 2018

Op 1 juni wordt Linter een Boekstart-gemeente. Boekstart is een project van 'Iedereen Leest' in samenwerking met de openbare bibliotheken en wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken. "In de praktijk willen we ouders van jonge kinderen op verschillende momenten tijdens de voorschoolse leeftijd een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek cadeau doen", zegt bibliothecaris Liesbeth Jonckheere. "Zo kan Boekstart ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken, want kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen. Samen in een boekje kijken is bovendien goed voor levenslange herinneringen aan warme momenten en geborgenheid." Alle ouders van kindjes van 6 maanden ontvangen een uitnodiging om een eerste boekenpakketje en informatiebrochure over voorlezen aan baby's en peuters, te komen ophalen in de bib. Op 15 maanden wordt er een nieuwe uitnodiging verstuurd om een tweede opvolgpakketje te komen ophalen in de bib. (VDT)