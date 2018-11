Linter verdeelt de bevoegdheden vdt

28 november 2018

Linter heeft de bevoegdheidsverdeling bij het nieuwe CD&V-college van burgemeester en schepenen bekend gemaakt. Marc Wijnants zal het burgemeesterschap voor de volle zes jaar op zich nemen.

Hij zal bevoegd zijn voor algemeen beleid, burgerlijke stand, politie, brandweer, veiligheid, verkeer, informatie en communicatie, landbouw en milieu. Die twee laatste taken vallen vanaf 2021 weg en worden vervangen door toerisme. Eerste schepen blijft Andy Vandevelde, eveneens voor de volledige legislatuur. Hij neemt de eerste drie jaar openbare werken, begroting, financiën, personeel, ruimtelijke ordening, erfgoed en wonen op zich. Daarna spitst hij zich toe op openbare werken, begroting, financiën, personeel en economie.

Het tweede schepenambt wordt mooi verdeeld tussen enerzijds Linda Verdeyen en Jonas Michiels. Linda buigt zich over onderwijs, gezin, kinderopvang, economie, sport, toerisme en dierenwelzijn, Jonas over ruimtelijke ordening, milieu, erfgoed, wonen, trage wegen, landbouw en sport. Sonja Petitjean en Karlies Lismont delen het derde schepenambt. Sonja ontfermt zich over jeugd, cultuur, heemkunde en trage wegen, Karlien over jeugd, onderwijs, gezin en kinderopvang.

En ook het vierde schepenambt en het voorzitterschap van het Bijzonder Comité Sociale Dienst opgesplitst tussen Hilde Foriers en Patrick Poffé. Hilde en Patrick worden verder bevoegd over sociale zaken, welzijn, gezondheid, gelijke kansen, senioren en ontwikkelingssamenwerking. Patrick neemt er ook nog dierenwelzijn bij. Tot slot nemen eerst Jonas Michiels en daarna Kim Soetaers het voorzitterschap van de gemeenteraad waar.