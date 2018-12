Linter neemt vier vredesbeeldjes in ontvangst vdt

05 december 2018

In ons land vielen tijdens de Eerste Wereldoorlog 600.000 slachtoffers. Dat blijkt uit de Namenlijst, de telling van het ‘In Flanders Fields Museum’ in Ieper. Kunstenaar Koen Vanmechelen bedacht een project om hen te herdenken, ‘Coming World Remember Me’. Voor elk slachtoffer werd een beeldje in klei, grond die de Westhoek typeert, gemaakt. Alle beeldjes werden uitgezet in het provinciaal domein in Zillebeke bij Ieper ter gelegenheid van de herdenking van 100 jaar einde WO I. Na deze herdenking konden de beeldjes, met het hoofd ingetrokken tussen de armen, verspreid worden. Linter liet meteen vier stuks opzij plaatsen. “Wie een beeldje afhaalt, gaat akkoord met de voorwaarden dat dit onder geen enkel beding mag verkocht worden, ook niet in het kader van een actie voor een goed doel. De beeldjes kunnen enkel dienen als persoonlijk aandenken aan het project ‘Coming World Remember Me’”, zegt burgemeester Marc Wijnants. “Vandaag zijn er vier beeldjes naar het gemeentehuis gebracht door een delegatie uit de Westhoek. Wij zullen de aangrenzende gemeenten ook een beeldje schenken.”