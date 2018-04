Linter Loopt viert tiende verjaardag 19 april 2018

Op zaterdag 21 april vindt aan het KLJ-lokaal aan de Vijverstraat in Overhespen de tiende editie van Linter Loopt plaats. Om dit jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, wil de organisatie van deze jogging een heuglijke feesteditie maken. "Met een nieuw parcours kunnen lopers dit jaar kiezen tussen de afstanden 5 en 10 kilometer", zegt voorzitter Thijs Vanwinckel. "Het parcours loopt via de pittoreske dorpjes Overhespen en Neerhespen naar verharde veldwegen waar zowel de competitieve loper als de recreant kan genieten van sublieme uitzichten. De allerkleinsten kunnen de longen uit het lijf lopen tijdens de Kids Run." Er is ook leuke randanimatie met een circusschool, jonge kunstenaars en een pizza-bakker.





Met een hapje en drankje kan jegezellig napraten met supporters en medelopers. Alle info vind je op www.linterloopt.be. (VDT)