Linter lanceert ‘mee op café’ vdt

06 december 2018

13u12 0 Linter Het Linterse gemeentebestuur plant in het voorjaar vijf lezingen over vijf boeiende onderwerpen. Volg je ze alle vijf? Dan kan je over de belangrijkste onderwerpen meepraten en ben je weer ‘mee op café’. De eerste twee lezingen zijn al gekend, mondjesmaat zullen de andere drie bekend gemaakt worden.

“Onder de ludieke titel ‘mee op café’ verzamelen we een aantal boeiende lezingen, verspreid over een half jaar,’ steekt burgemeester Marc Wijnants (CD&V) enthousiast van wal. “We willen graag op een ongedwongen manier genieten van dieptegesprekken over diverse thema’s en daarna gedachten over uitwisselen. Hopelijk kunnen we zo een vast publiek opbouwen.”

Weerman Hugo Matheus komt op vrijdag 22 februari in het gemeentehuis toelichten hoe zijn hobby uit de hand is gelopen en neemt je mee in de wondere wereld van het weer. Hoe kan je zelf het weer waarnemen en trachten te voorspellen? Wat is juist een hoog- of een laagdrukgebied en welke gevolgen heeft dit voor het weer? Hoe werken de verschillende weermodellen? Toegang bedraagt 5 euro.

Professor genetica Jean-Jacques Cassiman behandelt op donderdag 21 maart dan weer op speelse wijze hoe genetica werkt en wat de rol van de onderzoeker daarin is. Wat is DNA? Hoe kan het onderzoek hiernaar een rol spelen in het dagelijks leven? De lezing is gebaseerd op het boek ‘Missie DNA, over verwantschap en vreemdgaan, mysteries en misdaad, evolutie en gezondheid’ dat Cassiman samen met Peter Raeymaekers heeft geschreven. Toegang bedraagt 7 euro.

“We zijn dus vooral op zoek gegaan naar sprekers die vurig kunnen vertellen”, zegt schepen van Cultuur Ilse Bollen (CD&V). “Daarnaast hielden we rekening met wat mensen belangrijk vinden in het leven: goed eten, plezier maken, genieten, bewegen en genezen. Gemiddeld kost een lezing ongeveer 6 euro en iedere lezing is gewoon apart te volgen. Koop je een abonnement van 30 euro voor alle lezingen, word je na afloop van de reeks in op een drankje op café getrakteerd en kan je weer over alles meepraten.” Inschrijven en meer informatie kan steeds via info@linter.be of 011/78.93.77.