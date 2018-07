Lieze en Fien Michiels zijn best verklede lopers 12 juli 2018

02u28 0

De Relax & Run was opnieuw een succes met 278 deelnemende lopers. Dat zijn er zeven meer dan vorig jaar. Nog eens 75 kinderen legden het opblaasbare obstakelparcours af. De zussen Lieze en Fien Michiels wonnen een prijs als best verklede loper. Ze liepen mee als ballerina's en maakten onderweg af en toe een pirouette.





In de namiddag werd de mix van kinderdisco, reggae, sixties covers en ambiance enorm gewaardeerd. De relax & run-cocktail ging vlot door de keelgaten en de kinderanimatie draaide op volle toeren.











(VDT)